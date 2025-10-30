Белоусов прибыл в Казахстан на заседание Совета глав Минобороны стран СНГ

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
По данным оборонного ведомства, участники заседания обсудят актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности.
Также сообщается, что глава Минобороны РФ проведет в Казахстане ряд двусторонних встреч с коллегами из стран-участниц СМО СНГ.
Напомним, ранее стало известно, что Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мурхафом Абу Касрой.
