Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов прибыл в Казахстан на заседание Совета глав Минобороны стран СНГ

Также глава Минобороны РФ проведет в Казахстане ряд двусторонних встреч.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

По данным оборонного ведомства, участники заседания обсудят актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности.

Также сообщается, что глава Минобороны РФ проведет в Казахстане ряд двусторонних встреч с коллегами из стран-участниц СМО СНГ.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мурхафом Абу Касрой.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше