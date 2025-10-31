Санду на Форуме мира рассказала об опасности социальных сетей

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Социальные сети в Молдове, в отличие от телевидения, остаются в значительной степени нерегулируемой сферой, заявила президент Майя Санду в своем выступлении на восьмом Парижском форуме мира.
«Авторитарные режимы, подавляющие свободу слова внутри страны, используют эти же платформы для подрыва демократии за рубежом. Они эксплуатируют открытость наших обществ для распространения манипуляций, лишая своих собственных граждан этой самой свободы», — сказала Санду.
По ее мнению, онлайн-платформы обязаны бороться с манипуляциями и дезинформацией.
«Платформы должны следовать своим собственным правилам и закону. Они должны предоставлять реальный доступ к данным, раскрывать, кто платит за распространение, и проходить независимые проверки модерации и политической рекламы», — заявила президент Молдовы.
Санду по приглашению Эммануэля Макрона участвует в качестве одного из спикеров на Международной конференции высокого уровня по вопросам информационной целостности и независимых СМИ в Париже в рамках Форума мира.