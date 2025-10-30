Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности замминистра по ее просьбе

Ранее президент России Владимир Путин также произвел кадровые изменения. Он отстранил от должности руководителя управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. В настоящее время не сообщается, кто займет освободившуюся должность Маслова. Официальные причины его отставки также не раскрываются.