Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности замминистра по ее просьбе

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке Ольги Гатаговой с поста заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении указано, что Ольга Гатагова была освобождена от должности на основании собственного заявления. Она занимала пост заместителя министра с июня 2019 года, что подтверждается данными на сайте Минсельхоза.
Ранее президент России Владимир Путин также произвел кадровые изменения. Он отстранил от должности руководителя управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. В настоящее время не сообщается, кто займет освободившуюся должность Маслова. Официальные причины его отставки также не раскрываются.