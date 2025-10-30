Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин принял отставку замглавы Минсельхоза Ольги Гатаговой

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства. Решение принято по её просьбе, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.

Источник: Life.ru

«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по её просьбе», — сказано в документе.

Гатагова занимала пост замминистра с июня 2019 года.

Ранее Life.ru писал, что Олег Зателепин стал новым секретарём пленума Верховного суда России, сменив Виктора Момотова, занимавшего этот пост более десяти лет. В судейском сообществе его хорошо знают как доктора юридических наук и опытного практика, который работает в Верховном суде с 2014 года. Зателепин участвовал в разработке ключевых постановлений, касающихся экстремистских преступлений и поведения в интернете, а с 2022 года также входит в состав комиссии по экзаменам для будущих судей.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.