Призывавший к военному перевороту на Украине Скрипка «сдал назад» и заявил, что его неправильно поняли

Украинский музыкант Олег Скрипка отказался от своих высказываний о приходе к власти в Киеве военных, заявив об искажении его позиции. Опровержение своих же слов он опубликовал спустя восемь дней после скандального интервью телеканалу «Апостроф».

Источник: Life.ru

«В последние дни в инфопространстве разворачивается одна из них — распространяется искажённая информация, будто я призываю к военному перевороту. Это, конечно, откровенный бред», — написал он в соцсетях.

Музыкант утверждает, что стал жертвой целенаправленной информационной атаки, хотя ранее действительно высказывался за допуск к политике военных, прошедших боевые действия. Подобные заявления могут подпадать под уголовную статью о призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Напомним, он высказался о необходимости передачи власти на Украине военным, прошедшим боевые действия, фактически поддержав идею военного переворота. Музыкант пояснил, что допуск к политике должен быть ограничен только такими специалистами, но при этом подчеркнул необходимость их тщательной проверки за пределами медийного образа во избежание прихода к власти новых популистов.

