Призывавший к военному перевороту на Украине Скрипка «сдал назад» и заявил, что его неправильно поняли

Напомним, он высказался о необходимости передачи власти на Украине военным, прошедшим боевые действия, фактически поддержав идею военного переворота. Музыкант пояснил, что допуск к политике должен быть ограничен только такими специалистами, но при этом подчеркнул необходимость их тщательной проверки за пределами медийного образа во избежание прихода к власти новых популистов.