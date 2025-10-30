Ричмонд
Вэнс: США надо проводить испытания ЯО для проверки его работоспособности

Американский вице-президент прокомментировали заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам Америки необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия (ЯО) для оценки его работоспособности, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — сказал он, общаясь с представителями СМИ в Белом доме.

Вэнс отметил, что США, а также Китай и Россия, обладают большим ядерным арсеналом. При этом он не уточнил, планируют ли США ядерные взрывы во время испытаний.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ Пентагону начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими государствами, у которых якобы есть подобные программы.

Слова американского лидера о возобновлении испытаний ЯО могут негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в мире, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

