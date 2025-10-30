В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10−15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов в год.