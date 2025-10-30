Выпускники Мастерской новых медиа стали вице-губернаторами в двух регионах РФ

Александр Руденко прошёл путь от репортёра ГТРК «Кубань» до генерального директора крупнейшего медиахолдинга региона — «Кубань 24». В прошлом году он подал заявку на участие в первой российской программе для руководителей СМИ — Высшей школе новых медиа. Спустя полгода после завершения обучения, 28 октября, Руденко назначили вице-губернатором Кубани по социальным вопросам. Он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру и социальную политику региона.