Кирилл Дмитриев пошутил о посещении «коммунистического» Нью-Йорка

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк незадолго до того, как город стал, по его выражению, «коммунистическим».
«Какая ирония», — написал Дмитриев в своей публикации в соцсети X*.
С 1 ноября в США приостанавливается выдача продовольственных талонов в рамках федеральной программы SNAP из-за продолжающегося шатдауна. Данной формой помощи пользуются около 42 миллионов человек — примерно каждый восьмой житель страны.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов и сообщила о выделении 65 миллионов долларов на дополнительные меры поддержки, что, по данным ее администрации, позволит обеспечить порядка 40 миллионов порций еды.
