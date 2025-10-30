Кирилл Дмитриев пошутил о посещении «коммунистического» Нью-Йорка

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк незадолго до того, как город стал, по его выражению, «коммунистическим».