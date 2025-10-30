Вэнс объяснил, почему Трамп поручил проверить ядерный арсенал США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением, что американский лидер Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала для подтверждения исправности вооружения.
«Мы знаем, что он работает исправно, но его нужно всегда держать под контролем, поэтому президент хочет просто убедиться, что все работает», — заявил Вэнс.
Также американский вице-президент обратил внимание, что у России и Китая большие ядерные арсеналы, поэтому Соединенным Штатам время от времени следует проверять собственные арсеналы на предмет исправной работы.
Напомним, Трамп заявил, что приказал Пентагону начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими государствами, у которых якобы есть подобные программы. Конгрессвумен Дина Титус заявила, что в Конгресс США будет внесен проект закона против проведения испытаний.