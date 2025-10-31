Продажу энергетиков ограничат в Нижегородской области с 1 марта

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, во II чтении принят закон о регулировании отдельных отношений в сфере ограничения торговли безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими).
Так, документ устанавливает полный запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и на территориях образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Правительству региона предоставлено право вводить запрет на продажу такой продукции в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий и спортивных соревнований.
Отмечается, что из проекта закона была исключена норма о запрете продажи энергетиков через торговые автоматы.
«Мы исключили из документа запрет на продаже через вендинговые аппараты, так как этот вопрос планируется урегулировать на федеральном уровне с применением современных систем идентификации возраста», — пояснил заместитель председателя комитета по экономике Николай Упирвицкий.
Мера вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин высказался за полный запрет продажи энергетиков молодежи в РФ.
«Медицинские заключения таковы, что употребление таких напитков ведет к разрушению сердечной и нервной системы», — пояснил спикер нижегородского парламента.
По словам председателя ЗС НО, запрет необходим как с точки зрения продажи, так и с точки зрения производства тонизирующих напитков.
Напомним также, что в регионе предлагается провести эксперимент по ограничению розничной продажи электронных систем доставки никотина и смесей для них на территории Нижегородской области с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Затем региональные поправки в федеральное законодательство станут правовой основой для реализации нормы в других субъектах.