Продажу энергетиков ограничат в Нижегородской области с 1 марта

Напомним также, что в регионе предлагается провести эксперимент по ограничению розничной продажи электронных систем доставки никотина и смесей для них на территории Нижегородской области с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Затем региональные поправки в федеральное законодательство станут правовой основой для реализации нормы в других субъектах.