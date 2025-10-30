Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брата короля Великобритании лишили титула принца

«Его Величество Карл III сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», — сообщили в канцелярии главы государства.

Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула «принц» и будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом, информирует ТАСС.

«Его Величество Карл III сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», — сообщили в канцелярии главы государства. Там уточнили, что принцу Эндрю «официально вручено уведомление о прекращении аренды» резиденции Royal Lodge и что «он переедет в другое частное жилье».

По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Вещательная корпорация BBC уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше