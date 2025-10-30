Брата короля Великобритании лишили титула принца

Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула «принц» и будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом, информирует ТАСС.
«Его Величество Карл III сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», — сообщили в канцелярии главы государства. Там уточнили, что принцу Эндрю «официально вручено уведомление о прекращении аренды» резиденции Royal Lodge и что «он переедет в другое частное жилье».
По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Вещательная корпорация BBC уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.