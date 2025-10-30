Sohu: ВМС США опозорились в Южно-Китайском море

Заход Военно-морских силы США (ВМС) в Южно-Китайское море в очередной раз обернулся фиаско, пишет китайское издание Sohu.
Сообщается, что в течение получаса потерпели крушение вертолет MH-60 Seahawk и истребитель F/A-18 Super Hornet, при этом никаких боевых действий в акватории не велось.
По данным издания, экипажи вертолета и самолета спаслись, однако инцидент нанес ущерб репутации Пентагону.
Американский президент США Дональд Трамп объяснил случившееся некачественным топливом. Однако если передовая высокотехнологичная авианосная группа испытывает проблемы из-за «плохого бензина», это говорит о системных проблемах в войсках США, в частности, об износе технике или кризисе в управлении, говорится в статье.
Журналисты указали, что подобные происшествия для ВМС США стали почти нормой. По данным издания, на авианосце «Гарри Трумэн» за год разбились три самолета.
Ранее Sohu указывало, что частые отправки американских военных кораблей и самолётов для демонстрации силы являются основной причиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море.
Отметим, телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что военные США могут применить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Южно-Китайском море в качестве демонстрации силы, если вблизи спорных вод произойдёт эскалация с участием Китая.