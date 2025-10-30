Минобразования Украины: Молодёжь уходит от мовы и говорит по-русски

По данным ведомства, в 2022 году на украинском говорили 46% детей в стране, в 2023 — 55%, а в 2024 этот показатель вновь упал до 49%. Почти треть подростков признались, что выбирают язык по привычке, а ещё 20% — потому что дома все говорят по-русски.