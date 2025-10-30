Король Британии Карл III инициировал процесс лишения титулов принца Эндрю

Король Великобритании Карл III инициировал официальный процесс лишения титулов принца Эндрю после обвинений в сексуальном насилии и упоминаний его имени в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
«Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. На сегодняшний день условия аренды им резиденции “Ройял Лодж” обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения», — следует из официального заявления.
Напомним, ранее младший брат короля Великобритании официально отказался от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальном насилии и упоминаний его имени в деле Джеффри Эпштейна.
Эпштейн был арестован в США в июле 2019 года. Через месяц финансиста нашли мертвым в камере, в которой он содержался. Эпштейн подозревался в организации секс-вечеринок для высокопоставленных лиц.