В США назвали цель анонсированных ядерных испытаний

Решение администрации США о возобновлении ядерных испытаний продиктовано в том числе стремлением продемонстрировать решимость в сдерживании России и Китая.
Как заявил глава комитета по разведке сената США Том Коттон в эфире Fox News, подобные действия призваны подтвердить готовность Вашингтона к активному противодействию потенциальным угрозам.
По словам сенатора, проведение испытаний, включая тестовые пуски ракет, служит наглядным свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены допускать доминирования других держав в сфере безопасности. Коттон подчеркнул, что страна не будет занимать пассивную позицию, пока другие государства проводят аналогичные испытания, а предпримет все необходимые меры для сохранения военного паритета.
Ранее сообщалось, что в Британии считают, что «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.