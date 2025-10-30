В США назвали цель анонсированных ядерных испытаний

По словам сенатора, проведение испытаний, включая тестовые пуски ракет, служит наглядным свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены допускать доминирования других держав в сфере безопасности. Коттон подчеркнул, что страна не будет занимать пассивную позицию, пока другие государства проводят аналогичные испытания, а предпримет все необходимые меры для сохранения военного паритета.