Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали цель анонсированных ядерных испытаний

Решение администрации США о возобновлении ядерных испытаний продиктовано в том числе стремлением продемонстрировать решимость в сдерживании России и Китая.

Решение администрации США о возобновлении ядерных испытаний продиктовано в том числе стремлением продемонстрировать решимость в сдерживании России и Китая.

Как заявил глава комитета по разведке сената США Том Коттон в эфире Fox News, подобные действия призваны подтвердить готовность Вашингтона к активному противодействию потенциальным угрозам.

По словам сенатора, проведение испытаний, включая тестовые пуски ракет, служит наглядным свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены допускать доминирования других держав в сфере безопасности. Коттон подчеркнул, что страна не будет занимать пассивную позицию, пока другие государства проводят аналогичные испытания, а предпримет все необходимые меры для сохранения военного паритета.

Ранее сообщалось, что в Британии считают, что «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше