Economist подсчитал, сколько миллиардов нужно Киеву для противостояния РФ до 2029 года

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Он подписал соответствующие законы, как указала Верховная рада. Это уже 17-е продление чрезвычайных мер на Украине, одобренное парламентом.