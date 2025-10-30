Карл III лишил своего брата Эндрю титулов и особняка из-за связи с педофилом Эпштейном

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно материалам следствия, в период с 2002 по 2005 год он вступал в интимные связи с девушками, не достигшими 14-летнего возраста. Предприниматель Илон Маск заявлял, что среди клиентов Эпштейна присутствовало множество представителей Демократической партии США и их спонсоров. Хотя в деле также упоминалось имя Дональда Трампа, в ФБР подчеркнули, что это не свидетельствует о его причастности к преступной деятельности.