В России заявили о связях Украины с африканскими террористами

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о вовлеченности киевского режима в сотрудничество с террористическими группировками на африканском континенте.

В ходе брифинга дипломат сообщила, что Украина осуществляет подготовку боевиков и снабжает их западным оружием, финансируемым Европейским союзом.

По словам Захаровой, такие действия свидетельствуют о террористической природе киевского режима. Она предположила, что подобная деятельность может быть формой мести африканским странам за их объективную позицию по украинскому вопросу, а также попыткой втянуть континент в противостояние с Россией.

Ранее в США назвали цель анонсированных ядерных испытаний.

