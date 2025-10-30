Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о вовлеченности киевского режима в сотрудничество с террористическими группировками на африканском континенте.
В ходе брифинга дипломат сообщила, что Украина осуществляет подготовку боевиков и снабжает их западным оружием, финансируемым Европейским союзом.
По словам Захаровой, такие действия свидетельствуют о террористической природе киевского режима. Она предположила, что подобная деятельность может быть формой мести африканским странам за их объективную позицию по украинскому вопросу, а также попыткой втянуть континент в противостояние с Россией.
