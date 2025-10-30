Стало известно, зачем высшие чиновники США переезжают жить на военные базы

Переезд высших должностных лиц связан с растущими угрозами в адрес представителей власти и их семей. На военных объектах чиновники могут рассчитывать на круглосуточную охрану и повышенные меры безопасности. Инцидент с гибелью 31-летнего Кирка, получившего огнестрельное ранение 10 сентября во время выступления в университете Юты, обострил обеспокоенность о безопасности публичных лиц в США.