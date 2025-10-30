Ричмонд
Стало известно, зачем высшие чиновники США переезжают жить на военные базы

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа начали переезд на закрытые военные объекты в условиях обострения угроз безопасности.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа начали переезд на закрытые военные объекты в условиях обострения угроз безопасности. Согласно информации, опубликованной журналом The Atlantic, такое решение было принято после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка и на фоне массовых протестов против политики действующей администрации.

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники, на военных базах уже разместились государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава Департамента внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства Кэти Миллер вместе с мужем Стивеном Миллером, занимающим должность старшего советника по внутренней политике. К ним присоединился министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Переезд высших должностных лиц связан с растущими угрозами в адрес представителей власти и их семей. На военных объектах чиновники могут рассчитывать на круглосуточную охрану и повышенные меры безопасности. Инцидент с гибелью 31-летнего Кирка, получившего огнестрельное ранение 10 сентября во время выступления в университете Юты, обострил обеспокоенность о безопасности публичных лиц в США.

Ранее в США назвали цель анонсированных ядерных испытаний.

