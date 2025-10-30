Полянский напомнил о исторической роли Кубы, оказавшей значительную помощь Украине в период чернобыльской катастрофы 1986 года, когда кубинское правительство организовало масштабную программу реабилитации для пострадавших детей. Российский представитель упрекнул украинские власти в проявлении черной неблагодарности по отношению к стране, которая в сложный исторический момент проявила исключительную щедрость и солидарность.