Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей против снятия международного эмбарго с Кубы. В своем обращении, размещенном в социальной сети X, российский дипломат охарактеризовал данный шаг как демонстрацию истинной сущности киевского режима.
Полянский напомнил о исторической роли Кубы, оказавшей значительную помощь Украине в период чернобыльской катастрофы 1986 года, когда кубинское правительство организовало масштабную программу реабилитации для пострадавших детей. Российский представитель упрекнул украинские власти в проявлении черной неблагодарности по отношению к стране, которая в сложный исторический момент проявила исключительную щедрость и солидарность.
Данная реакция была вызвана заявлением главы МИД Украины Андрея Сибиги, в котором он пытался обосновать позицию Киева по кубинскому вопросу. По мнению Полянского, подобные действия свидетельствуют о моральном упадке современного украинского руководства.
Ранее в России заявили о связях Украины с африканскими террористами.
