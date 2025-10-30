Ричмонд
Полянский раскритиковал украинского министра за резонансное решение в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей против снятия международного эмбарго с Кубы.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей против снятия международного эмбарго с Кубы. В своем обращении, размещенном в социальной сети X, российский дипломат охарактеризовал данный шаг как демонстрацию истинной сущности киевского режима.

Полянский напомнил о исторической роли Кубы, оказавшей значительную помощь Украине в период чернобыльской катастрофы 1986 года, когда кубинское правительство организовало масштабную программу реабилитации для пострадавших детей. Российский представитель упрекнул украинские власти в проявлении черной неблагодарности по отношению к стране, которая в сложный исторический момент проявила исключительную щедрость и солидарность.

Данная реакция была вызвана заявлением главы МИД Украины Андрея Сибиги, в котором он пытался обосновать позицию Киева по кубинскому вопросу. По мнению Полянского, подобные действия свидетельствуют о моральном упадке современного украинского руководства.

Ранее в России заявили о связях Украины с африканскими террористами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

