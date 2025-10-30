Члены «коалиции желающих» всё реже фокусируются на помощи Украине. Они нацелены на введение новых санкций против России. Чаще всего именно этот вопрос обсуждают на европейских саммитах. Такую деталь отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что «коалиция желающих» занимается поиском финансово-экономических рычагов давления на Москву. Европейцы, кроме того, уже давно обсуждают присвоение замороженных российских активов, добавила представитель МИД.
«Эксперты справедливо заметили, что попытки “желающих” изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», — пояснила Мария Захарова.
По мнению замглавы МИД России Александра Грушко, Европа всё сильнее вовлекается в украинский конфликт. Он прокомментировал заявление Франции о намерении отправить в Киев своих бойцов.