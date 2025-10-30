Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России рассказали о планах Запада на украинский конфликт: на чем фокус «коалиции желающих»

Захарова заявила, что «коалиция желающих» фокусируются на санкциях против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Члены «коалиции желающих» всё реже фокусируются на помощи Украине. Они нацелены на введение новых санкций против России. Чаще всего именно этот вопрос обсуждают на европейских саммитах. Такую деталь отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что «коалиция желающих» занимается поиском финансово-экономических рычагов давления на Москву. Европейцы, кроме того, уже давно обсуждают присвоение замороженных российских активов, добавила представитель МИД.

«Эксперты справедливо заметили, что попытки “желающих” изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», — пояснила Мария Захарова.

По мнению замглавы МИД России Александра Грушко, Европа всё сильнее вовлекается в украинский конфликт. Он прокомментировал заявление Франции о намерении отправить в Киев своих бойцов.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше