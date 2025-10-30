Ричмонд
Администрация Трампа начала переезжать на военные базы из-за убийства Кирка

В США начался переезд высших должностных лиц на закрытые военные базы. Как сообщает The Atlantic, решение о переселении связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка и растущими угрозами в адрес чиновников.

Среди тех, кто уже перебрался под защиту военных, находятся госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие ключевые фигуры администрации Дональда Трампа. На военных объектах они могут рассчитывать на круглосуточную охрану и повышенные меры безопасности.

Напомним, убийство 31-летнего Кирка, произошедшее 10 сентября во время его выступления в университете Юты, вызвало шок в американском обществе. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон задержан. Прокуроры уже пообещали требовать для него смертной казни.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

