Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18−19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей в Стамбуле 6 ноября», — говорится в заявлении. -0-