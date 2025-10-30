Ричмонд
Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18−19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара», — говорится в заявлении.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Афганистан и Пакистан согласились продолжить переговоры по урегулированию ситуации на границе и провести новую встречу в Стамбуле 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их совместное заявление по итогам переговоров при посредничестве Турции и Катара.

«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18−19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей в Стамбуле 6 ноября», — говорится в заявлении. -0-