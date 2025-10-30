Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив четырнадцать воздушных целей над пятью регионами страны.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, перехват был осуществлен в вечернее время 30 октября с 20:00 до 23:00.
В результате действий дежурных расчетов ПВО над территорией Воронежской области нейтрализовано пять украинских беспилотников самолетного типа, над Белгородской областью — также пять единиц, над Курской областью — два аппарата, и по одному над Калужской и Тульской областями.
Ранее сообщалось, что над регионами РФ сбили больше 20 БПЛА ВСУ.
