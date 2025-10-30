WSJ: Испытания ядерного оружия США сыграет на руку России и Китаю

Россия и Китай могут извлечь выгоду из возобновления испытаний ядерного оружия США. Такое мнение в четверг, 30 октября, выразили в газете The Wall Street Journal (WSJ).
— Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний, — отметил эксперт в Совете национальной безопасности Гэри Сеймор.
Он добавил, что острая необходимость в проведении испытаний для обеспечения надежности американского ядерного запаса вооружений на данный момент отсутствует, уточнили в издании.
Трамп поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Вашингтон обладает крупнейшим арсеналом подобного оружия. Москва занимает второе место, а Пекин расположился на третьем.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
На встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым глава государства также объявил об окончании испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».