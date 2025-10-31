Сын Медведева призвал «Единую Россию» стать драйвером технологического прогресса

Руководитель проектов «Единой России» Илья Медведев прокомментировал нынешнюю деятельность партии. Политик считает, что фракция должна стать драйвером технологического прогресса. Так он высказался на форуме «Россия инновационная».
Илья Медведев призвал однопартийцев также прикладывать еще больше усилий для реализации проектов о технологических разработках. Для этого важно обсуждать новые инициативы, пояснил он.
«Партия может и должна участвовать не только словом, но и делом. Нам нужно не просто сделать шаг, а совершить технологический рывок», — обратился Илья Медведев.
Отец политика зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев между тем отреагировал на провокационное предложение в социальной сети. Пользователь посоветовал РФ провести испытания с использованием Бельгии.