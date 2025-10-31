В России назвали причину, по которой ЕС не готов принять Украину

По мнению политика, без этих ограничительных положений, направленных на защиту интересов европейских производителей, соглашение не было бы подписано. Данный факт свидетельствует о том, что декларативная поддержка евроинтеграционных устремлений Киева не подкрепляется практической готовностью Брюсселя принять Украину в свои ряды.