Европейский союз демонстрирует отсутствие реальной готовности к принятию Украины в свой состав, что подтверждается условиями нового торгового соглашения между сторонами. Как заявил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, документ сохраняет защитные механизмы, ограждающие внутренний рынок ЕС, в частности польских аграриев, от конкуренции с более дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией.
По мнению политика, без этих ограничительных положений, направленных на защиту интересов европейских производителей, соглашение не было бы подписано. Данный факт свидетельствует о том, что декларативная поддержка евроинтеграционных устремлений Киева не подкрепляется практической готовностью Брюсселя принять Украину в свои ряды.
Пушков подчеркнул, что в случае полноценного вступления Украины в Евросоюз применение подобных ограничений стало бы невозможным, что привело бы к серьезным негативным последствиям для сельхозпроизводителей Польши, Словакии, Франции и других стран-членов ЕС.
Ранее Полянский раскритиковал украинского министра за резонансное решение в ООН.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.