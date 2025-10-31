Новости СВО. Освобождены Красногорское и Садовое, ВСУ в панике бегут из-под Купянска, заградотряды Киева расстреливают своих, 31 октября

С личным составом у украинских подразделений действительно есть проблемы. Стало известно, что в сентябре количество дезертиров и тех, кто попадает под статью о самовольном оставлении части, превысило показатели всего 2022 года. В среднем в месяц бегут от 15 до 18 тысяч человек, при этом мобилизовать ТЦК может максимум 30 тысяч.