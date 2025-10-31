Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Ранее Дональд Трамп предложил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его мнению, имеют аналогичные программы. Он не стал объяснять причины начала испытаний ядерного оружия. Мнения о его решении разделились, и некоторые эксперты назвали его безрассудным.