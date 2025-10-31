Ричмонд
Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил слова президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он назвал это необходимостью проводить тесты.

Источник: Life.ru

«У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда нужно проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает — и работает исправно», — сказал он журналистам.

Вэнс заявил, что необходимо контролировать ядерный арсенал. Поэтому Трамп хочет «просто убедиться» в его надежности.

Ранее Дональд Трамп предложил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его мнению, имеют аналогичные программы. Он не стал объяснять причины начала испытаний ядерного оружия. Мнения о его решении разделились, и некоторые эксперты назвали его безрассудным.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

