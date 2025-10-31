Ричмонд
Группа наемников из Аргентины погибла во время своего первого штурма

Трое граждан Аргентины, воевавших в составе Вооруженных сил Украины, погибли во время своего первого боевого столкновения на территории Сумской области.

Трое граждан Аргентины, воевавших в составе Вооруженных сил Украины, погибли во время своего первого боевого столкновения на территории Сумской области. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN со ссылкой на имеющуюся у него информацию.

Согласно распространенным данным, Хосе Адриан Гальярдо (53 года), Ариэль Ачора (25 лет) и Марьино Франко (47 лет) вступили в украинскую армию в середине сентября и погибли в ходе своей первой штурмовой операции.

Вместе с аргентинскими наемниками был ликвидирован также гражданин Колумбии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над пятью регионами России.

