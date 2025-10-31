Пушилин упразднил министерство обороны ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики. Согласно документу, опубликованному на официальном портале руководителя региона, процедура упразднения ведомства должна быть завершена в течение шести месяцев с момента вступления указа в силу.
В тексте указа содержится распоряжение о формировании ликвидационной комиссии, в состав которой могут быть включены государственные гражданские служащие других исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями. Пушилин также поручил предоставить ему на утверждение ликвидационный баланс министерства обороны и обеспечить финансирование необходимых расходов, связанных с процессом упразднения.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
