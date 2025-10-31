Жили королями, а сбежали как воры: У челябинских миллиардеров изъяли 63 квартиры в госказну

А находившийся под подпиской о невыезде Вадим Белоусов исчез в день оглашения приговора в августе 2022 года — в суд он не явился, а его адвокаты заявили, что не знают, где их подопечный. Тогда его приговорили к 10 годам колонии и штрафу 500 млн рублей.