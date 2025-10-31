Россия предупредила ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России

19-й пакет ограничений ЕС, также содержит не только известный запрет на экспорт сантехники, но и более серьезные меры. Среди них — запрет на импорт российского сжиженного газа, который начнет действовать в 2027 году, а также запрет на предоставление туристических услуг на территории России. В него также вошли 117 судов и ограничение поездок российских дипломатов.