Россия предупредила ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России

Пока европейские фабрики, выпускающие сантехнику, подсчитывают убытки от введённых ограничений, российское общество отреагировало на запрет ввоза унитазов, биде и раковин из ЕС с долей юмора.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал о мотивах ЕС, запретившего поставки унитазов в РФ.
«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — написал Дмитриев в соцсети X.
При этом европейским производителям, например Ассоциации итальянских предпринимателей, это обернулось отнюдь не смешными последствиями.
Напомним, что в конце октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций в отношении России.
19-й пакет ограничений ЕС, также содержит не только известный запрет на экспорт сантехники, но и более серьезные меры. Среди них — запрет на импорт российского сжиженного газа, который начнет действовать в 2027 году, а также запрет на предоставление туристических услуг на территории России. В него также вошли 117 судов и ограничение поездок российских дипломатов.
При этом российский МИД пообещал принять ответные меры в отношении ограничений российским дипломатам.
Позднее президент РФ Владимир Путин в шутливой форме предрек Западу ощутимые потери из-за санкций, запрещающих поставки сантехники. Российский лидер отметил, что отказ от российских унитазов в рамках 19-го пакета ограничений ЕС обернется для инициаторов серьезными последствиями.
«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они им в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — констатировал российский лидер.
Кроме этого, Россия рассматривает западные санкции как незаконные. По словам Дмитриева, ограничения со стороны западных стран не окажут никакого влияния на экономику России.
Глава РФПИ также добавил, что Москва планирует и дальше вести переговоры с США, доводя до американской стороны свою точку зрения на разрешение ситуации на Украине. Как отметил глава фонда, эта позиция состоит в необходимости учитывать национальные интересы России.