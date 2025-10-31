В ГД назвали абсурдом идею ограничить показ популярного российского мультфильма

Депутат Леонид Слуцкий решительно осудил инициативу по ограничению показа популярного мультсериала «Маша и Медведь», назвав подобные предложения полным абсурдом. В беседе с корреспондентом ТАСС политик подчеркнул, что такие идеи подрывают доверие граждан к здравомыслию депутатов и общественных деятелей.
Критикуя заявление писателя Олега Роя о необходимости установить для мультфильма возрастной ценз 12+, Слуцкий отметил, что подобный подход может привести к абсурдным последствиям. «Такими темпами можно и “Простоквашино” запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне», — пояснил свою позицию парламентарий.
По его мнению, реальную угрозу традиционным семейным ценностям представляют не детские мультфильмы, а социально-экономические проблемы. «Традиционным семейным ценностям противоречит не “Маша и Медведь”, а ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья», — заявил он, призвав чиновников сосредоточиться на решении актуальных вопросов, а не подвергать цензуре проверенные временем произведения.
Ранее сообщалось, что на российском ТВ и стримингах призвали запретить показ популярного мультфильма.
