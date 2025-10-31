В Румынии заявили об увеличении численности войск НАТО в стране

«Мы обсуждаем вместе в США и в формате НАТО пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию, — сказала она. — Наше главное внимание сосредоточено сейчас и на сфере ПВО. До конца года и в будущем году мы увидим укрепленное присутствие НАТО в Румынии и в особенности укрепленное присутствие НАТО в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску».