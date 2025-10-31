Ричмонд
В Украине продлили меру пресечения на два месяца митрополиту канонической УПЦ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Украине продлил меру пресечения на два месяца митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасскому и Каневскому Феодосию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).

Суд по иску о запрете УПЦ в Украине продолжится 11 декабря.

По его данным, Сосновский районный суд Черкасс продлил священнослужителю меру пресечения в виде личного обязательства. По словам прокурора, существует риск, что митрополит якобы может скрываться от правосудия.

В СПЖ напомнили, что судебный процесс в отношении митрополита Феодосия длится два года. За это время ему предъявили пять обвинений. 18 марта суд отпустил его под личное обязательство, заменив ночной домашний арест. -0-