В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка

Первые пять дней российский солдат и украинский военный находились вместе в окопе, пытаясь выжить в экстремальных условиях. Иванов вспоминает, как противник помог ему перевязать рану на спине, однако спасти самого украинца не получилось. С обмороженными ногами Бабка сумел самостоятельно доползти до российских позиций, где ему оказали медицинскую помощь.