В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка

История российского военнослужащего Алексея Иванова (позывной Бабка), который провёл десять дней без еды и воды в одном окопе с раненным украинским солдатом, может стать основой для художественного фильма. Об этом пишет RT.

Источник: Life.ru

Первые пять дней российский солдат и украинский военный находились вместе в окопе, пытаясь выжить в экстремальных условиях. Иванов вспоминает, как противник помог ему перевязать рану на спине, однако спасти самого украинца не получилось. С обмороженными ногами Бабка сумел самостоятельно доползти до российских позиций, где ему оказали медицинскую помощь.

За проявленное мужество и стойкость Алексей Иванов был удостоен ордена Мужества, а его невероятная история выживания теперь привлекла внимание кинематографистов.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал о том, что российский и украинский солдаты десять дней помогали друг другу выжить в «серой зоне». Чудом оставшийся в живых Алексей потерял 20 килограммов веса, после чего его направили на реабилитацию в один из южных госпиталей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.