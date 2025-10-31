В Румынии заявили об увеличении численности войск НАТО в стране

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение контингента американских войск в Румынии будет компенсировано увеличением численности войск других стран НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в интервью румынскому порталу «Свободной Европы», сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем вместе в США и в формате НАТО пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию, — сказала она. — Наше главное внимание сосредоточено сейчас и на сфере ПВО. До конца года и в будущем году мы увидим укрепленное присутствие НАТО в Румынии и в особенности укрепленное присутствие НАТО в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску».
«С точки зрения отношений с США, — продолжала министр, — главное направление работы в настоящее время — суметь вместе выявить общие инвестиции в оборонную индустрию, потому что это входит и в двусторонние переговоры, которые мы ведем сейчас, когда как Румыния, так и другие союзные государства приняли решение увеличить оборонные бюджеты до 5% — это означает и открытый рынок для продукции оборонной индустрии».
Накануне США проинформировали Министерство национальной обороны Румынии о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. -0-