В Совфеде заявили о неготовности ЕС принять Украину в состав «на деле, а не на словах»

Европейские лидеры не могут принять Киев в состав Евросоюза. Они не готовы к конкуренции на внутреннем рынке. Такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда РФ прокомментировал новое торговое соглашение Украины и Евросоюза. Он отметил, что европейские лидеры сильно пожалеют, если их правительства в итоге дадут согласие на членство Киева в объединении.
«Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписано. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав — не на словах, а на деле», — утвердил Алексей Пушков.
Он также подчеркнул, что Запад пытается втянуть Украину в НАТО де-факто, без официального членства. По его данным, в аналогичной ситуации оказалось Косово.