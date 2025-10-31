Замминистра Галузин: Москва готова к переговорам с Киевом

При этом Галузин подчеркнул, что все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, — все это остается на столе переговоров. «Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации», — добавил дипломат.