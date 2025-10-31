Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше, чем драма»: в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Welt: Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза, пишет немецкая газета Die Welt.

Каллас, как уточняет издание, пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако она не учла, что это вызовет недовольство фон дер Ляйен, поскольку Зельмайр, известный как один из наиболее влиятельных экс-чиновников Брюсселя, считается ярым критиком главы Еврокомиссии и одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.

«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — подчеркивается в материале.

По итогу ни одно крупное государство-член (Евросоюза), по всей видимости, не поддержало Каллас в споре с фон дер Ляйен, резюмирует издание.

Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен.

Мартин Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше