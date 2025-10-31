«Больше, чем драма»: в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Каллас, как уточняет издание, пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако она не учла, что это вызовет недовольство фон дер Ляйен, поскольку Зельмайр, известный как один из наиболее влиятельных экс-чиновников Брюсселя, считается ярым критиком главы Еврокомиссии и одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.