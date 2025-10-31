Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты детали конфликта между Каллас и фон дер Ляйен

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри аппарата ЕС, столкнувшись с решительным противодействием со стороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри аппарата ЕС, столкнувшись с решительным противодействием со стороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно информации, опубликованной немецким изданием Die Welt, конфликт возник из-за кадрового назначения, предложенного Каллас.

Эстонский политик попыталась укрепить свои позиции, предложив на ключевую должность ближайшего советника Мартина Зельмайра — бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии, известного как влиятельный брюссельский чиновник и последовательный критик фон дер Ляйен. Это назначение, по данным издания, вызвало резко негативную реакцию в европейских столицах и у самой главы Еврокомиссии.

Как отмечает Die Welt, Каллас не смогла заручиться поддержкой ни одного крупного государства-члена ЕС в этом противостоянии, что привело к ее политическому поражению. Данный эпизод свидетельствует о продолжающейся борьбе за власть внутри руководящих структур Европейского союза.

Ранее в России назвали причину, по которой ЕС не готов принять Украину.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше