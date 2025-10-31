Раскрыты детали конфликта между Каллас и фон дер Ляйен

Как отмечает Die Welt, Каллас не смогла заручиться поддержкой ни одного крупного государства-члена ЕС в этом противостоянии, что привело к ее политическому поражению. Данный эпизод свидетельствует о продолжающейся борьбе за власть внутри руководящих структур Европейского союза.