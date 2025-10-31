МИД: Украина хочет устроить техногенную катастрофу для замедления войск России

25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара украинских сил. Он предупредил, что в случае повторных обстрелов может возникнуть угроза затопления поймы Северского Донца как на территории Харьковской области, так и в ряде населенных пунктов Белгородской области. В зоне потенциального подтопления, по оценке региональных властей, проживает около тысячи человек.