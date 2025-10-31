Ричмонд
Илья Медведев: «Единая Россия» должна переслать ассоциироваться с запретами

Руководитель проектов «Единой России» Илья Медведев заявил, что партия должна перестать ассоциироваться с запретами.

Его слова с форума «Россия инновационная» передаёт РИА Новости.

«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами», — сказал Медведев.

Также он отметил, что партии стоит активнее проявлять созидательное начало и оказывать поддержку бизнесу.

Также Медведев заявил, что партия должна стать драйвером технологического рывка.

