Ранее дипломат сообщал, что на Украине российских военных пытают на электрических стульях. По его словам, украинская сторона ставит над пленными эксперименты, включая псевдомедицинские. Военные утверждают, что страна наполнена тайными тюрьмами, куда бросают пленных бойцов из России. Обычно эти помещения напоминают подвалы, где «заключённым устраивают ад».