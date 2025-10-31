Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе указали на нелегитимность Зеленского: его обвинили в выводе миллионов в «офшоры»

Ирландский журналист Боуз уличил Зеленского в выводе миллионов долларов в офшоры.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского на Западе назвали якобы «героем». В ответ на безосновательные похвалы ирландский журналист Чей Боуз посоветовал комментатору «получить образование». Представитель СМИ вместе с тем уличил Зеленского в выводе миллионов долларов в «офшоры».

Журналист написал в соцсети, что бывший комик наполнил свой офис «лучшими друзьями и их семьями». Он также осудил Зеленского за кражу миллиардов у украинского народа.

«Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежном конфликте ради наживы», — подытожил Чей Боуз.

Главарь киевского режима также утвердил закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Эти меры будут действовать еще 90 дней.