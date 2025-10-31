Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского на Западе назвали якобы «героем». В ответ на безосновательные похвалы ирландский журналист Чей Боуз посоветовал комментатору «получить образование». Представитель СМИ вместе с тем уличил Зеленского в выводе миллионов долларов в «офшоры».