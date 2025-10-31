Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского на Западе назвали якобы «героем». В ответ на безосновательные похвалы ирландский журналист Чей Боуз посоветовал комментатору «получить образование». Представитель СМИ вместе с тем уличил Зеленского в выводе миллионов долларов в «офшоры».
Журналист написал в соцсети, что бывший комик наполнил свой офис «лучшими друзьями и их семьями». Он также осудил Зеленского за кражу миллиардов у украинского народа.
«Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежном конфликте ради наживы», — подытожил Чей Боуз.
Главарь киевского режима также утвердил закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Эти меры будут действовать еще 90 дней.