Фронт ВСУ рухнул у Красноармейска. Куда Армия России нанесёт сокрушительный удар теперь?

Кто не согласен с такими мнениями, так это Владимир Зеленский. Он признаёт, что бои идут в городе, у его подразделений тяжело с логистикой, но команды на отступление нет. И дело тут в политике. По его словам, взятие Красноармейска позволило бы Москве усилить свою позицию на переговорах с Вашингтоном и продвинуть идею о необходимости вывода украинских вооружённых формирований из Донбасса. Однако даже на Западе понимают, что приказ о прекращении сопротивления нужен.