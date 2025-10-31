Норвежские истребители F-35 впервые подняты по боевой тревоге в Польше

Норвежские истребители пятого поколения F-35, дислоцированные на авиабазе в польской Познани, впервые были подняты по боевой тревоге в ночь на четверг. Как сообщает журнал Forsvarets forum, официальное издание Вооруженных сил Норвегии, инцидент произошел на фоне якобы активности Российской Федерации на Украине.