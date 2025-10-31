Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Байдена преступником и уродом

Действующий американский президент Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего предшественника Джо Байдена в социальной сети. В своём посте республиканец не только назвал экс-лидера «крупным подлецом и неудачником», но и заявил, что «обожает смотреть, как тот корчится от боли».

Поводом для такой реакции стало известие о расследовании, начатом против Трампа во время пребывания Байдена у власти, которое нынешний президент считает безосновательным. Американский президент прямо назвал бывшего главу государства «преступником», который «должен сидеть в тюрьме», и охарактеризовал его как «урода, как внутри, так и снаружи».

Ранее Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны. По его словам, его предшественник влезал в конфликты из-за собственной глупости. Глава США также заявил, что украинский конфликт не начался бы при нём, возложив вину за него на Байдена.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше